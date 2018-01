Homem rouba carro e dispara contra jovem no bairro Santos Dumont

A Polícia Militar (PM) registrou na madrugada desta quarta-feira 10, um roubo a carro e disparo de arma de fogo, praticados por um mesmo indivíduo no bairro Santos Dumont, localizado na zona Oeste.

Segundo informações da PM, um jovem de 22 anos relatou estar estacionado com seu carro, marca GM Classic, na Rua Álvaro José Rodrigues, conversando com uma pessoa, quando ouviu um barulho e foi abordado por um indivíduo que anunciou um assalto.

O autor estava armado com um revólver e exigiu que a vítima e sua companhia saíssem do carro e corressem, o que foi imediatamente feito. O autor então roubou o veículo e seguiu em direção ao bairro Marilândia. O carro estava transitando com o estepe na roda dianteira direita, tinha aproximadamente 1/4 de combustível. Os documentos do motorista também foram levados.

O jovem não soube repassar muitas informações a respeito do autor para a polícia, tendo apenas descrito algumas características do carro roubado.

Momentos mais tarde a PM também recebeu o relato de um jovem de 23 anos que foi atingido por um disparo de arma de fogo na panturrilha esquerda. Ele explicou que passava pela Rua Álvaro José Rodrigues, quando escutou o barulho de tiro e percebeu que foi alvejado por uma bala.

Ele buscou ajuda na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região e depois foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde recebeu atendimento, foi medicado e liberado.

Ambas as vítimas receberam orientação da Polícia.

O autor dos crimes não foi localizado.