Dupla armada tenta roubar taxista no bairro São Sebastião

Um taxista de 34 anos foi vítima de uma tentativa de assalto no início da madrugada desta terça-feira, 9, no bairro São Sebastião, localizado na zona Leste.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que se encontrava na Rua Major Olímpio Duarte, atendendo a um chamado de corrida, quando foi abordado por dois indivíduos armados.

Os autores, um com revólver e outro com faca, realizaram diversas ameaças contra o taxista, contudo o mesmo conseguiu sair com o carro evitando o assalto. Ele se deslocou até um posto de combustíveis no bairro Vitorino Braga.

Após o crime os autores fugiram.