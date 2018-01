Motorista é assaltada por dupla em moto no bairro Bairu

Uma jovem de 22 anos foi assaltada na noite desta segunda-feira, 8 no bairro Bairu, localizado na zona Leste.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que dirigia seu carro, da marca Corsa, pela Rua Professor Francisco Faria, quando foi parada por dois indivíduos em uma motocicleta que entraram na frente do veículo.

A dupla desceu da moto, e um deles, com um revólver, ameaçou a jovem roubando sua bolsa com pertences e quantia de R$300, além de uma sacola com boletos da caixa lotérica e outra quantia de dinheiro que não soube informar.

Após o crime os assaltantes fugiram na moto.

A PM realizou buscas, mas os autores não foram localizados.