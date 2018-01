Casal é assaltado na porta de casa após chegarem do trabalho

Um casal foi assaltado no início da madrugada desta segunda-feira, 8, ao chegarem a sua residência no bairro Manoel Honório, localizado na zona Leste.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o casal, formado por um homem de 35 anos e uma mulher de 36, chegava em casa, localizada na Avenida Governador Valadares, após encerrarem as atividades na pizzaria a qual são proprietários. Nesse momento, dois indivíduos, aparentando serem menores de idade, abordaram o casal anunciando o assalto.

A dupla estava com armas de fogo e roubaram do casal carteira com documentos pessoais, cartões bancários, aparelhos celular, chaves do carro e loja, além da quantia de R$ 800.

Após o assalto, os autores fugiram em direção ao bairro Nossa Senhora aparecida, também na zona Leste.

A PM realizou buscas pela região, mas os indivíduos não foram localizados.