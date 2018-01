Dupla de passageiros assalta ônibus que vinha de São João Nepomuceno para Juiz de Fora

Um ônibus que saiu da cidade de São João Nepomuceno na noite deste domingo, 7, foi assaltado por dois passageiros ao passar pela Avenida Francisco Valadares, no bairro Vila Ideal, zona Sudeste. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 da madrugada desta segunda-feira, 8.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), duas vítimas do assalto, uma mulher de 31 anos e um homem de 37 anos, relataram que os dois autores do assalto levantaram se e aproximaram anunciando o assalto.

A dupla, formada por um homem e uma mulher, realizou ameaças contra as vítimas, exibindo uma arma de fogo. Eles roubaram os celulares das vítimas e objetos de outros passageiros também. Após o crime saíram do veículo e fugiram.

Os autores não foram localizados. As vítimas receberam as orientações necessárias.