Jovem quebra perna ao ser alvejado por tiros no bairro Santa Rita

Um jovem de 20 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira, 5, no bairro Santa Rita, localizado na zona Leste.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem relatou que discutia com o autor, um menor de 16 anos, em relação a um desacerto comercial envolvendo uma motocicleta. Após a discussão o menor sacou um revólver e efetuou diversos disparos contra a vítima.

No momento dos disparos o jovem escorregou e caiu de um barranco de aproximadamente 10 metros de altura, vindo a cair em uma residência localizada na Rua Fernando Marcato.

Vizinhos próximos ao local alertaram ao dono da casa, terem escutado diversos tiros, ao que o proprietário também afirmou ter escutado um barulho de algo caindo no quintal no mesmo momento.

Ao verificaram o quintal da residência se depararam com o jovem caído ao solo, com ferimento na perna e pedindo socorro. As testemunhas chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou a vítima para o hospital e maternidade Terezinha de Jesus. Os médicos constataram uma fratura no fêmur, proveniente de um disparo de arma de fogo. A vítima permaneceu internada para cirurgia.

Após o crime o autor fugiu. A PM realizou buscas mas ele não foi encontrado.