PM apreende três menores com armas no bairro Benfica

Três menores, de 14, 16 e 17 anos, foram apreendidos por porte ilegal de armas de fogo na noite desta sexta-feira, 5, no bairro Benfica, localizado na zona Norte.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma viatura realizava patrulhamento pelo bairro quando na Rua Professora Helena Antipoff, se deparou com um indivíduo, que ao notar a presença policial tentou fugir a pé e lançou uma mochila embaixo de um veículo estacionado.

A PM alcançou o suspeito, pegou a mochila e ao abri-la, encontrou uma garrucha calibre 32 e um revólver calibre 32.

Outros dois menores estavam com o autor e também tentaram fugir. Eles foram localizados em um barraco de uma construção.

Os três indivíduos foram apreendidos juntamente com o material. Eles foram encaminhados para a delegacia.