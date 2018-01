Assaltantes roubam moto de jovem e em seguida assaltam posto de combustíveis

Um jovem de 19 anos teve sua moto roubada por uma dupla de assaltantes no início da noite desta quinta-feira, 4. O crime ocorreu no bairro Grajaú, localizado na zona Leste.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia militar (PM) o jovem estava dirigindo pelo bairro Vitorino Braga e ao passar pro um cruzamento na Rua Nossa Senhora do Líbano, foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

A dupla estava armada com revólveres e ordenou que a vítima entregasse a motocicleta, o que foi prontamente realizado.

O jovem avistou os dois autores fugirem com a moto em sentido ao bairro Grajaú, mais precisamente entrando na Rua Jesus de Oliveira. Ele seguiu a dupla a pé e quando chegou a um cruzamento na Rua Capitão Bicalho, avistou sua motocicleta estacionada. Ele subiu na moto e seguiu para sua residência.

Em relato à PM todo o ocorrido do roubo até a localização da motocicleta durou aproximadamente de 40 minutos à uma hora.

Neste ínterim a PM recebeu informações de sua central de operações, a respeito de um assalto em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, onde as vítimas conseguiram anotar a placa da motocicleta usada pelos autores.

A polícia comparou a placa citada pelas vitimas com a placa da moto roubada momentos antes e confirmou que se tratava do mesmo veículo.

Diante do exposto, a PM questionou o jovem de 19 anos, vítima do roubo a motocicleta, a respeito do fato narrado por ele, contudo o mesmo confirmou novamente todos os fatos relatados anteriormente.

Um auto socorro foi acionado para a motocicleta usada no roubo. As vítimas foram orientadas quanto às demais providências.