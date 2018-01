PM apreende três adolescentes que planejavam assalto a supermercado

A Polícia Militar (PM) apreendeu três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, que planejavam um assalto a um supermercado nesta quinta-feira, 4. A ação ocorreu no bairro Bom Jardim, localizado na zona Leste.

Segundo informações do registro de ocorrências, na tarde desta quinta, uma viatura da PM realizava patrulha pela Rua Mauro Pereira de Almeida, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita.

Ao avistar o carro da polícia o jovem tentou despistá-lo e andou em direção a um veículo da marca Chevette que se encontrava ocupado por outros dois jovens.

A PM o seguiu até o ponto e realizou abordagem, encontrando com o jovem uma touca ninja. Os policiais também abordaram os indivíduos dentro do carro, porém nada foi encontrado. O veículo por sua vez possuía sinais de adulteração e placa modificada com fita isolante.

Os militares refizeram o caminho pelo qual o jovem passou tentando despistá-los e no local encontraram um simulacro de arma de fogo. Ao serem questionados sobre o objetivo de tal objeto, os três adolescentes revelaram que o jovem com touca ninja usaria o disfarce e a arma a fim de assaltar um supermercado da região e que os outros dois adolescentes o ajudariam na fuga utilizando o carro Chevette.

Mediante os fatos, todos os autores foram encaminhados para a delegacia.