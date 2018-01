Briga entre irmãos termina com um deles baleado

Um jovem de 27 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 3, no bairro Jardim Natal, localizado na zona Norte.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que após uma discussão com seu irmão, de 24 anos, o mesmo pegou uma arma de fogo, calibre 38, e efetuou um disparo em sua direção.

O tiro atingiu a perna esquerda da vítima que foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local do crime. Após os primeiros socorros o jovem foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O autor fugiu do local do crime e não foi localizado pela PM.