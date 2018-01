Jovem é assaltado por dupla armada na Avenida JK

Um jovem de 18 anos foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira, 2 no bairro Benfica, localizado na zona Norte.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o jovem passava pela Avenida Juscelino Kubitschek quando foi abordado por dois indivíduos, um deles com arma de fogo. A dupla o agarrou, roubou o celular e a quantia de R$32.

Após o crime os autores fugiram em uma bicicleta.

Tempos depois a PM registrou o assassinato de um dos autores do assalto, também no bairro Benfica. A vítima do assalto reconheceu, por foto, que se tratava de um dos autores do crime contra ele.