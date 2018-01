Homem é agredido e leva tiros nas costas durante discussão no bairro Santos Anjos

Um jovem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da madrugada desta terça-feira, 2, no bairro Santos Anjos, localizado na zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que se encontrava na Rua Arnaldo Jansen, onde discutia com uma jovem de 24 anos, com a qual possui um filho.

Em determinado momento da discussão, o irmão da jovem, de 16 anos, agrediu a vítima que veio cair ao chão. Nesse momento a jovem, de posse um revólver calibre 22, efetuou disparos contra a vítima, atingido a mesma nas costas.

O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), ficando internado para procedimento cirúrgico.

A autora foi presa e encaminhada para delegacia.

O menor não foi localizado pela PM.