Dupla rouba R$3.100 em loja de conveniência no bairro Quinta das Avenidas

A loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Rua Paracatu, no bairro Quinta das Avenidas, região Nordeste de Juiz de Fora, foi assaltada por dois homens na manhã dessa quarta-feira, 28. Um celular também foi subtraído pelos bandidos.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), um jovem de 18 anos chegou a ser detido após ser apontado por uma das vítimas como um dos autores do crime, mas conseguiu provar que estava trabalhando na hora do assalto.



Por meio de imagens de circuitos internos de monitoramento da loja e de uma residência próxima ao posto, os militares identificaram um veículo usado no roubo. Ao obter a identidade do proprietário do carro, um homem que está preso, conseguiram chegar à dois suspeitos de ter cometido o assalto.



O carro foi encontrado abandonado e com um dos vidros quebrados na Rua Felício Ângelo Baldi, no bairro Linhares, mas os suspeitos do crime não foram localizados.