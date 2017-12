Assaltante troca de roupa no quintal de uma casa durante fuga no São Pedro

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após assaltar uma adolescente de 18 anos no bairro São Pedro, zona Oeste de Juiz de Fora, na manhã dessa quinta-feira, 28. Durante fuga, o autor parou no quintal de uma casa e trocou de roupa, na tentativa de despistar os militares, mas acabou sendo localizado e detido.



Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), durante patrulhamento próximo à Avenida Senhor dos Passos, uma equipe da PM avistou a vítima, que gritava que havia sido roubada. De imediato, os policiais iniciaram rastreamento, mas perderam o autor de vista. Outras guarnições foram informadas sobre as cores das roupas do assaltante, bem como sobre o sentido tomado por ele durante a fuga.



Durante as buscas pelo autor, os militares foram informados por uma testemunha de que o mesmo havia entrado em um quintal e trocado de roupa, sendo informados sobre as cores das novas vestimentas usadas pelo suspeito. De posse dos novos dados, a equipe conseguiu localizar e deter o homem, que foi reconhecido pela vítima.



A adolescente relatou que seguia para o trabalho quando, ao passar por um beco que liga a Avenida Senhor dos Passos à BR-440, foi abordada pelo assaltante. Apontando uma faca no pescoço da vítima e ameaçando-a de morte, o mesmo exigiu que ela entregasse seu celular. Temendo por sua vida, a vítima entregou o aparelho e, em seguida, o autor fugiu correndo sentindo à referida avenida.



Durante a fuga, o assaltante havia se desfeito do aparelho celular, mas o mesmo foi localizado após rastreamento, juntamente com as roupas e a faca usadas por ele durante o crime. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.