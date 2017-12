Trio assalto jovem que seguia para o trabalho no Centro

Um jovem de 27 anos foi assaltado por três indivíduos, que simularam estar armados, ao passar pelo mergulhão na Avenida Rio Branco, região Central, na manhã dessa quinta-feira, 28. A vítima estava indo para o trabalho no momento da abordagem.



Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem relatou que, ao passar pelo local, foi cercado pelo trio e, inicialmente, um deles perguntou que horas eram. Quando a vítima disse que não sabia informar, o assaltante segurou seu pescoço e exigiu que olhasse em seu celular, ameaçando-o e fazendo menção de estar armado com uma faca. Na sequência, exigiu que o jovem entregasse seus pertences.



Após entregar o aparelho celular e o dinheiro que estava em seus bolsos, a vítima ainda teve sua mochila revistada pelo autor, mas como na mesma só havia uma marmita, foi deixada para trás pelo assaltante.



Ainda conforme relato do jovem à PM, os outros dois suspeitos apenas permaneceram parados a seu lado, com as mãos sob as blusas, simulando estar armados. Após o roubo, o trio evadiu pela Avenida, sentido ao bairro Manoel Honório.



O jovem repassou algumas características dos suspeitos à Polícia Militar, mas só comunicou os fatos 45 minutos após terem ocorrido, dificultando o rastreamento aos mesmos.