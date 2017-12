Adolescente é detido por tráfico de drogas no Santos Anjos

Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Santos Anjos, região Sudeste de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira, 26.



De acordo com a Polícia Militar (PM), em atendimento à ocorrência na Rua Padre Arnaldo Jansen, os militares notaram uma movimentação estranha em uma residência. Ao observarem pela janela do imóvel, viram algumas buchas de substância análoga à maconha.



Diante dos fatos, os policiais entraram na casa e, ao abordarem o adolescente, encontraram em seu bolso quatro buchas da referida droga e a quantia de R$15. Ao lado de uma televisão, foram encontradas outras 31 porções de maconha.



Ainda conforme a PM, o menor assumiu a propriedade do material e informou que havia adquirido a droga no Bairro Vila ideal para revendê-la no Centro.



O adolescente foi detido e, junto com o material apreendido, encaminhado à delegacia.