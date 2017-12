Dupla em moto assalta dois estabelecimentos comerciais em seguida na zona Nordeste

Dois estabelecimentos comerciais foram assaltados em seguida na noite desta terça-feira, 26. Os crimes ocorreram nos bairros Parque Guarani e Bom Jardim, ambos localizados na zona Nordeste.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o primeiro caso ocorreu em um bar na Avenida Juiz de Fora, no bairro Parque Guarani. O proprietário do local, um homem de 56 anos, fechava o estabelecimento quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto com capacete. A dupla anunciou o assalto e levou objetos pessoais da vítima. Em seguida fugiram em direção ao bairro Vivendas da Serra.

De posse das características dos autores, a PM iniciou rastreamento pela região, momento em que uma das viaturas deparou com a referida motocicleta no Bairro Bom Jardim, que ao perceber a aproximação da guarnição policial militar, evadiu sentido ao bairro Progresso.

Enquanto as viaturas realizavam cerco a motocicleta, a PM recebeu ligação via 190, informando a respeito de outra ocorrência de assalto, dessa vez a uma lanchonete no bairro Bom Jardim.

Os policiais se deslocaram até o local e em conversa com as vítimas, uma mulher de 33 anos e um homem de 36, receberam as características dos indivíduos que assaltaram o local. As descrições batiam com as mesmas dos autores do roubo no Parque Guarani. A dupla levou R$207 e dois aparelhos celulares.

Os policiais continuaram as buscas pelos autores, porém não foram encontrados.

As vítimas receberam as orientações necessárias.