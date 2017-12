Mulher é presa por abandonar os filhos sozinhos em casa

Uma mulher de 28 anos foi presa na noite dessa quinta-feira, 21, por abandono de incapaz na Rua Monsenhor Gustavo Freire, situada no bairro Dom Bosco, zona Sul. Segundo informações do registro da ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi informada do caso através de uma denúncia anônima.



A denúncia afirmava que a mulher deixava os seis filhos menores de idade, a filha mais velha de 7 anos era responsável por cuidar dos irmãos mais novos, sozinhos em casa e retornava de madrugada ou na manhã do dia seguinte. Os militares foram até a residência para averiguar a situação e encontraram a porta encostada e sem tranca.



As crianças, com idades que variam entre sete meses e sete anos, foram encontradas dormindo, sujas e sem comer. Inclusive, o bebê de sete meses estava sujo de fezes e algumas crianças estavam sem camisa.

O imóvel também se encontrava sujo. Havia lixos espalhados em todos os cômodos, roupas sujas jogadas no chão, banheiro sem nenhuma higiene, comidas estragadas e azedas expostas na pia, fogão e no chão da cozinha. A geladeira não funcionava e tinha mosquitos no seu interior e exalava mal cheiro. A casa estava sem luz e água.



Diante do caso, os policiais acionaram o Conselho Tutelar e uma profissional acompanhou toda o desenrolar da ocorrência. A mãe da criança apareceu em seguida e foi lhe dada a voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz.

Os vizinhos da família relataram aos militares que o fato é constante, e que já teriam denunciado a mulher. Sensibilizados com a situação das crianças, eles resolveram ficar com a guarda das mesmas provisoriamente para que elas não fossem encaminhas a um abrigo.



A perícia também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.



A mãe das crianças foi encaminhada a Delegacia e ao ser questionado sobre o caso, ela permaneceu calada.