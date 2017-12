Jovem de 15 anos é atingido por tiro no bairro Olavo Costa

Um jovem de 15 anos foi alvejado por disparo de arma de fogo na tarde desta terça-feira, 19, no bairro Olavo Costa, localizado na zona Sudeste.

Segundo informações do registro de ocorrências, uma viatura da Polícia Militar (PM) se deslocou até a Rua da Fé onde a vítima encontrava-se e relatou o fato.

De acordo com o relato, o jovem seguia pela via quando três indivíduos, cada um em uma motocicleta, passaram pelo mesmo, efetuando diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida no joelho esquerdo, onde a munição ficou alojada.

O jovem reconheceu um dos autores, entretanto não soube dizer o motivo de atirarem em sua direção. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido até o hospital Maternidade Terezinha de Jesus, onde recebeu atendimento, ficando internado sem risco de morte.

A PM realizou buscas pela região, entretanto não localizou os autores.