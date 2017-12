PM arromba casa e prende homem acusado de tráfico de drogas no Paineiras

Um homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira, 19, no bairro Paineiras, localizado na região central da cidade.

Segundo informações do registro de ocorrências, uma guarnição da Polícia Militar (PM) realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência na Rua Adolfo Chelles, onde realizaram várias tentativas de localizar o autor, tendo o mesmo não respondido às chamadas dos policiais. Mediante o fato, a casa foi arrombada com o uso de força moderada para romper a porta.

Ao acessar o local os policiais encontraram o autor juntamente com sua esposa. Foram realizadas buscas e em um quarto de visitas foram localizadas quatro porções de maconha e em um guarda-roupa, mais um tablete e uma bucha da mesma substância.

Também foram encontrados a quantia de R$136 e três celulares, que de acordo com a esposa do autor, seriam de uso próprio. O autor negou a prática de tráfico, assumindo a posse da droga.

Durante consulta ao sistema foi constatado o mandado de prisão em aberto do autor, entretanto ao ser questionado a respeito, o mesmo afirmou não ter conhecimento de tal situação.

A PM também localizou um cigarro de maconha no interior de um carro do autor. Durante as buscas um promotor de justiça da comarca de São João Nepomuceno, orientou os policiais quanto a apreensão dos veículos do autor conforme investigações do Ministério Público daquela comarca, pois o carro é usado para a prática do comércio das substâncias Ilícitas.

Diante dos fatos, o autor foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão e pela prática de tráfico de drogas, ficando à disposição da autoridade competente para as demais providências.