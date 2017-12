Homem é atingido por tiro de espingarda após discussão no distrito de Valadares

Um homem de 52 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, 19, no distrito de Valadares.

De acordo com o registro de ocorrências, uma viatura da Polícia Militar (PM) de deslocou até a rua principal do distrito onde estaria a vítima de um disparo de arma de fogo. No local, em contato com uma testemunha, a mesma relatou que atua como empreiteiro em uma obra, e que por volta das 12h da terça presenciou uma briga entre vítima e autor.

A vítima, que exerce a função de pintor no local, começou a discutir com outro funcionário, que atua como pedreiro e que é pai do autor, de 19 anos.

A discussão ocorreu devido dívidas financeiras entre os envolvidos. Durante a discussão a vítima pegou uma foice e a certa distância começou a proferir ameaças em direção pai do autor, dizendo: "eu te meto essa foice no pescoço".

O autor, que exerce função de servente de pedreiro, acompanhava toda a discussão e em dado momento subiu até um telhado e voltou com uma espingarda cartucheira nas mãos, efetuando um disparo na direção das costas da vítima, evadido em seguida.

A vítima recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, sendo constatada uma perfuração na região tórax-abdominal direita. Ele foi medicado e em seguida encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

No local o homem passou por uma cirurgia, sendo necessária a remoção da vesícula. O fígado também foi atingido por chumbos, entretanto não houve necessidade de remoção. Até o momento não se sabe se serão necessárias novas cirurgias.

Uma testemunha do fato relatou que a referida espingarda seria de um indivíduo que trabalhou de vigia noturno na obra, e seria morador de Valadares.

Em buscas pelo local do crime, a PM encontrou quatro cartuchos deflagrados de munição calibre 28 em um canto do telhado da obra.

A Polícia Militar realizou buscas na região a fim de encontrar o proprietário da espingarda, contudo, o mesmo não localizado.

Após diligências, foi possível identificar o endereço do autor e seu genitor, no entanto, não se encontravam em casa.