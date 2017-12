Menina de 11 anos sofre tentativa de estupro no Milho Branco

Uma menina de 11 anos foi vítima de uma tentativa de estupro na tarde desta terça-feira, 19, no bairro Milho Branco, localizado na zona Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima e sua mãe transitavam pela Rua Ivan Batista de Oliveira, quando a mesma parou no local para atender uma ligação telefônica.

Enquanto a mulher falava ao telefone, um homem de 39 anos, aproximou-se da criança, pediu que ela abaixasse a calcinha em troca de um pacote de biscoito e a ameaçou de morte, caso não o fizesse. Fato confirmado pela própria vítima que relatou à PM que o autor proferiu os seguintes dizeres: "se você abaixar sua calcinha vou lhe dar um pacote de biscoito ou senão vou matar você e sua mãe".

Durante a abordagem do homem à menina, um indivíduo que passava pelo local de moto percebeu que a vítima estava acuada. Ele abordou a criança, que por sua vez relatou o ocorrido.

Nesse instante o autor foi detido por populares que o agrediram com socos e chutes. Após as agressões, o autor conseguiu evadir do local sendo perseguido e detido até a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido estar reclamando de dores na cabeça devido às agressões. Na UPA, o autor foi atendido não sendo constatada lesão ou fratura. Indagado o autor sobre as agressões, este não soube informar a autoria. Após atendimento foi encaminhado à delegacia.

A vítima e sua mãe receberam as orientações por parte da PM.