PM registra duas tentativas de homicídio em menos de 12h

A Polícia Militar (PM) registrou duas tentativas de homicídio na noite desta segunda-feira, 18. Os crimes ocorreram nos bairros Parque Independência e Santa Rita, localizados nas zonas Leste e Nordeste respectivamente.

No primeiro caso, ocorrido no Parque Independência, uma jovem de 27 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo no tórax, provavelmente calibre 32. A vítima encontrava-se na Rua Deputado Arlindo Zanini, quando dois indivíduos de 18 e 25 anos efetuaram os tiros.

A jovem foi encaminhada para a Maternidade Terezinha de Jesus, passou por cirurgia para retirada do projétil e segue internada. O quadro é grave, mas seu estado é estável.

A motivação do crime seria dívida de drogas.

O outro caso ocorreu no bairro Santa Rita, onde um homem de 39 anos foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um nas costas e outro na perna direita.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima passava pela Rua Otávio Pereira Torres quando dois autores, de 19 e 20 anos, efetuaram diversos disparos.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Suporte avançado (USA) do Corpo de Bombeiros.

Os autores de ambos os casos não foram localizados.