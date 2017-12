Comerciante é atingido por tiro na cabeça durante assalto no Progresso

Um homem de 53 anos foi atingido por disparo de arma de fogo durante um assalto a estabelecimento comercial na tarde desta sexta-feira, 15, no bairro Progresso, zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o comerciante encontrava-se em seu estabelecimento quando um indivíduo entrou no local e anunciou o assalto.

O autor roubou um aparelho celular e durante a ação efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na cabeça. O homem foi socorrido e encaminhado até o Hospital de Pronto socorro (HPS), onde permanece internado.

No local foi verificado que o autor teria entrado em um veículo da marca Kadett, fugindo em rumo ignorado.

Posteriormente o veículo foi abordado no bairro São Mateus em poder de um homem que negou participação no roubo. A vítima não o reconheceu como autor do assalto, sendo o mesmo liberado. O veículo foi removido para a delegacia.

O autor do crime não foi localizado.