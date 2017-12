Jovem de 27 anos morre ao ser atingida por ônibus na Avenida JK

Uma jovem de 27 anos morreu ao ser atingida por um ônibus na madrugada deste sábado, 16, na Avenida Juscelino Kubitschek, altura do Bairro Jóquei Clube, zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista do ônibus, de 54 anos, relatou que havia estacionado o ônibus no ponto de embarque e desembarque de passageiro, próximo ao parque de exposição no bairro Jóquei Clube e que após o embarque de uma passageira, arrancou com o ônibus tendo percebido um barulho. Percebeu que a roda traseira direita havia passado por cima de algo.

O motorista parou o veículo, desceu para averiguar do que se tratava e verificou que havia atropelado uma mulher.

Imediatamente o cobrador do ônibus acionou socorro médico para o local. Motorista e cobrador aguardaram no local a chegada de socorro e da polícia.

O primo da vítima testemunhou o fato e relatou que havia saído, juntamente com a vítima, do clube do cavalo e que ambos pararam no ponto de ônibus, próximo ao parque de exposições, sentido Jóquei Clube/Centro.

No local, a jovem teria avistado o cobrador do coletivo, o qual conhecia e que encontrava-se no interior do veículo. Ela seguiu em direção ao ônibus e bateu na lataria, no intuito de cumprimentar o cobrador.

A testemunha explicou que nesse momento o ônibus teria arrancado e que apesar da vítima estar em cima da calçada e o ônibus no asfalto, quando o motorista partiu, o transporte coletivo bateu na perna da vítima, vindo a mesma a cair no asfalto, sendo atingida pelo veículo.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e constatou o óbito da vítima.

A perícia técnica também compareceu no local, realizando os trabalhos de praxe, tendo inclusive recolhido o tacógrafo do transporte coletivo.

Após contato da guarnição policial com delegado de plantão, foi dada voz de captura em flagrante de crime de trânsito para o condutor do transporte coletivo. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia.