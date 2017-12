Grupo armado assalta dois estabelecimentos comercias em Juiz de Fora

A Polícia Militar (PM) registrou na noite desta sexta-feira, 15, dois assaltos a estabelecimentos comerciais seguidos, praticados por um mesmo trio. Dois dos autores foram identificados e possuem 17 e 18 anos.

De acordo com o registro de ocorrências, o primeiro assalto ocorreu em uma distribuidora localizada na Rua João do Rio, no bairro Manoel Honório, região central de Juiz de Fora.

No local, a vítima, de 19 anos, relatou que os autores, um deles armado com revólver, chegaram ao estabelecimento, anunciaram o assalto e levaram a quantia de R$1.000.

A PM mostrou fotos de possíveis suspeitos do crime e a vítima reconheceu um deles.

O segundo assalto ocorreu em um bar na Rua Orvili Derby Dutra, no bairro Santa Rita de Cássia, localizado na zona Leste da cidade.

No local, a dupla de assaltantes abordou a proprietária do estabelecimento, de 59 anos. Eles a ameaçaram com o revólver e roubaram a quantia de R$60 e uma caixa de bombons.

A polícia também mostrou fotos de suspeitos do crime, e a vítima reconheceu dois deles.

Durante buscas pelos assaltantes, a PM recebeu a informação de que o autor de 18 anos estaria no interior de um ônibus de excursão para Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os policiais seguiram em direção ao veículo que foi abordado na Avenida Rio Branco, próximo ao mergulhão. O autor foi encontrado dentro do ônibus e recebeu voz de prisão.

Os policiais não encontraram armas e nem a quantia roubada com o autor. Ele foi encaminhado para a delegacia.