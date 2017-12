Família é rendida por quatro indivíduos durante roubo a residência no Nova Califórnia

Uma família foi rendida durante assalto a residência na madrugada deste sábado, 16, no bairro Nova Califórnia, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas, dois homens, de 39 e 72 anos, e uma senhora de 68 anos, estavam no interior da residência quando foram surpreendidos por quatro indivíduos encapuzados, que de imediato mandaram que olhassem para baixo e que não fizessem qualquer movimento brusco.

Um dos integrantes do grupo estava com uma arma de fogo e a todo momento ordenava que as vítimas indicassem onde estaria o cofre e o dinheiro.

As vítimas informaram não existir cofre na casa. Assim, os assaltantes levaram dois notebooks, um videogame, um Ipad, duas alianças de ouro, dois telefones celular, um relógio e a quantia de R$4.500.

Perícia técnica compareceu no local, para os levantamentos de praxe.

As vítimas não reconheceram os autores, tendo em vista os mesmos estarem com capuz no momento da ação.

PM segue em busca dos assaltantes.