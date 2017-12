Jovem é morto a tiros enquanto dirigia pelo bairro Sagrado Coração

Um jovem de 22 anos foi vítima de um homicídio na noite desta sexta-feira, 15, no bairro Sagrado Coração, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM) o homem seguia pela Rua Alziro Zarur quando foi alvejado por diversos disparos. A vítima ainda conseguiu sair do carro, caminhou pela rua, enquanto o veículo continuou descendo pela via, vindo a atingir o muro de uma residência.

A PM chegou até o local do crime e se deparou com a vítima caída ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e um médico constatou o óbito do jovem.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem estava sendo ameaçado de morte pelo autor do crime, que seria um outro jovem de 22 anos. Ambos disputavam um ponto de venda de drogas.

A Perícia também compareceu para realização dos trabalhos de praxe. Foi constatado que a vítima estava com várias perfurações pelo corpo e uma delas na região da cabeça e que o autor teria encostado a arma na cabeça do jovem.

A polícia realizou buscas pela região, mas o autor não foi encontrado.

O veículo da vítima foi entregue a familiares.