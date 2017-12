Mãe e filha são ameaçadas e assaltadas dentro de apartamento no Santa Tereza

Duas mulheres foram ameaçadas e roubadas dentro do próprio apartamento na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro Santa Tereza, localizado na zona Sudeste.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma das vítimas, de 39 anos, relatou que ela e sua mãe, de 63 anos, encontravam-se na residência aguardando um táxi que solicitaram.

Ao abrirem a porta do apartamento para já se encaminharem para rua, mãe e filha se depararam com dois indivíduos descendo as escadas do prédio. A dupla rendeu as vítimas e as empurrou novamente para dentro do apartamento, aos gritos de “perdeu, perdeu”.

Os autores estavam com armas de fogo e no interior do local ameaçavam as vítimas apontando as armas em direção a elas, exigindo dinheiro.

As vítimas afirmaram não possuir dinheiro no apartamento, então, os assaltantes roubaram um telefone celular, um notebook, um relógio feminino e alguns produtos cosméticos, que uma das vítimas revende.

Durante a ação dos autores, o taxista solicitado pelas vítimas chegou ao local e interfonou para o apartamento, momento em que os indivíduos relataram que a tia deles teria feito o acionamento.

A dupla então entrou no táxi, evadindo do local. Entretanto, no instante da partida do veículo, o esposo da vítima de 36 anos chegava ao apartamento, onde encontrou as vítimas apavoradas e recebeu o relato do ocorrido.

O homem então pegou sua motocicleta e seguiu em direção a uma possível rota do táxi a fim de localizar os assaltantes. Chegando à Avenida Brasil, o homem avistou o veículo e conseguiu sinalizar ao taxista que parasse o carro. O taxista percebeu os sinais e parou. Nesse momento os dois autores abriram a porta e fugiram correndo acessando uma trilha que dá acesso à Rua da Fé, sentido ao bairro Olavo Costa. Na fuga os autores danificaram a porta do táxi.

Após o ocorrido a PM mostrou fotos de possíveis suspeitos do crime. Um dos autores foi reconhecido, e trata-se de um menor, de 14 anos.

O táxi possui sistema interno de câmeras de segurança, que poderão ser utilizadas para investigação do crime.

Nenhum dos autores foi localizado.