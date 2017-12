Jovem é morto com três tiros no bairro Borboleta

Um homem de 29 anos foi vítima de homicídio na noite desta quarta-feira, 13, no bairro Borboleta, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma guarnição deparou-se com a vítima caída ao solo na Rua Humberto Menini.

O corpo estava com três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, uma no braço esquerdo, outra no peito e outro na cabeça. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros foi acionada e uma médica constatou o óbito da vítima. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O autor não foi localizado.