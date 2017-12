Caminhão provoca batida entre seis veículos na Avenida Brasil

Um acidente envolvendo seis veículos ocorreu na tarde desta quarta-feira, 13, em um cruzamento da margem direita da Avenida Brasil com a Rua Dr. Duarte de Abreu.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma viatura compareceu no local, onde em contato com os condutores dos veículos envolvidos no acidente, todos confirmaram que o motorista de um caminhão da marca Volvo parou repentinamente na via e provocou o engavetamento.

O condutor do caminhão, de 32 anos, confirmou os fatos, mas justificou-se afirmando que fez acionamento dos freios da carreta, porém devido a mesma estar carregada com ferro manganês granulado não foi possível parar repentinamente.

Devido a este fato, o caminhão bateu na traseira de outro caminhão Mercedes Benz, que foi projetado para frente chocando-se contra um veículo VW/Voyage, e assim consequentemente em um veículo Renault/Logan, em um Fiat/Palio, em um VW/Gol, e por fim em outro carro Fiat/Palio, sendo que este último não aguardou no local, evadindo-se tomando rumo ignorado.

O condutor do VW/Voyage, de 46 anos, relatou que devido ao acidente, sua mãe, de 71 anos, que seguia como passageira, sentiu-se mal e relatou dores na região do pescoço. A vítima foi socorrida pela equipe dos bombeiros e encaminhada ao Hospital Monte Sinai, sendo medicada e liberada.

Uma passageira do veículo VW/Gol, de 34 anos, foi projetada para frente e bateu a cabeça contra o para brisa do carro. Ela foi socorrida pela equipe dos Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, sendo liberada logo em seguida.

A perícia esteve presente no local do acidente realizando todos os trabalhos de praxe.

Todos os envolvidos no acidente receberam as devidas orientações em relação a providências em relação ao caso. Cada motorista providenciou a remoção dos veículos do local.