Idoso é assaltado ao chegar em casa no Centro

Um idoso de 64 anos foi assaltado por dois homens, que aparentavam estar armados com um revólver, ao chegar em casa, na Rua Francisco Bernardino, região central, na tarde de segunda-feira, 11. A ocorrência só foi registrada na Polícia Militar (PM) nessa terça-feira, 12.



De acordo com o registro, a vítima relatou aos militares que foi abordada pelos autores quando chegava em sua residência e a dupla anunciou o assalto, exigindo que o idoso os levasse até seu apartamento. No local, eles roubaram duas alianças, roupas, perfumes e a quantia de R$190 em dinheiro.



Ainda segundo informações da PM, a vítima relatou que não fez o Boletim de Ocorrências na data do fato por ter sido ameaçada de morte pelos autores caso o fizesse. No dia do assalto, os suspeitos ainda teriam levado as chaves do apartamento do idoso.