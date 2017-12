Jovem é assaltado durante serviço em distribuidora no Linhares

Um jovem de 20 anos foi assaltado na noite desta terça-feira, 12, enquanto trabalhava em uma distribuidora de água e gás, no bairro Linhares, zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima encontrava-se trabalhando no estabelecimento quando dois indivíduos, usando máscaras e com um revólver, entraram no local e anunciaram o assalto.

A dupla roubou a quantia de R$600 do jovem, além de dois aparelhos celulares. Após a ação os autores fugiram pela Rua Diva Garcia, em direção a penitenciária. Durante a fuga, um dos assaltantes deixou sua máscara cair. O objeto foi apreendido e encaminhado à polícia.

A PM realizou buscas pela região, mas os indivíduos não foram localizados.