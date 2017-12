Jovens são ameaçadas com faca durante assalto no centro da cidade

Duas jovens de 16 anos foram assaltadas no início da tarde desta terça-feira, 12, na região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as jovens encontravam-se na esquina da Rua Batista de Oliveira com a Rua Francisco Bernardino, quando foram abordadas por um indivíduo com uma faca.

O autor, de 27 anos, fez ameaças contra as jovens e roubou o aparelho celular de uma das jovens, uma vez que a outra vítima conseguiu fugir do local.

O autor foi detido por populares que se encontravam na região. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

O celular roubado foi recuperado.