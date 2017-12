Entregador de lanches é assaltado por dupla em moto no São Benedito

Um jovem de 21 anos, entregador de lanches, foi assaltado na noite desta terça-feira, 12, no bairro São Benedito, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que seguia de moto pela Rua Agilberto Costa, esquina com Rua Cruz e Souza, quando foi abordado por dois indivíduos com capacetes em uma moto, ambos com armas de fogo.

A dupla anunciou o assalto, momento em que a vítima entrou em luta corporal com os mesmos. Entretanto, temendo pela própria vida, preferiu desistir da ação. Os assaltantes roubaram a motocicleta e fugiram.

Alguns minutos após o roubo, a vítima relatou que reencontrou a motocicleta próxima a um escadão na Rua São Lourenço. Ela encontrava-se com a corrente arrebentada.

A PM acionou serviço de remoção e encaminhou a moto ao pátio.

Os autores não foram localizados.