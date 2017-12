Jovem é assaltado à mão armada no bairro Retiro

Um jovem de 24 anos foi assaltado à mão armada na noite desta terça-feira, 12, no bairro Retiro, localizado na zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem conversava com uma pessoa na Rua Hélio Fellet, quando foram abordados por dois indivíduos, um deles com arma de fogo.

Os autores anunciaram o assalto e roubaram um aparelho celular da vítima. Após a ação saíram correndo em direção à uma mata na região.

Em conversa com uma testemunha do crime, a mesma reconheceu um dos autores do assalto, que seria um jovem de 16 anos. Diante das informações a PM se dirigiu até a residência do mesmo, na qual apenas o rapaz encontrava-se. Em diálogo com os policiais o menor afirmou não ter nenhum envolvimento nos fatos denunciados.

Os policiais seguiram então para a casa da tia do menor. No local, foram atendidos pela prima do mesmo, que se deslocou até a residência do menor e autorizou a entrada dos policiais, por ser a responsável por ele na ausência de outros responsáveis.

Na presença da prima e de um tio do menor, os policiais entraram na casa e realizaram buscas no local. A PM localizou, debaixo de um sofá, uma pistola, calibre 7,65, com numeração raspada, municiada com carregador e 12 munições intactas. O menor afirmou ser dono da arma.

A PM continuou as buscas pelo restante do prédio, vindo a localizar o outro autor, de 32 anos. Uma touca, com características parecidas com as descritas pela vítima, também foi encontrada atrás de um vaso de planta. O autor confirmou ser dono da mesma.

A vítima reconheceu ambos os autores. O homem de 32 anos recebeu voz de prisão em flagrante e o menor, de 16 anos, recebeu voz de apreensão.

O celular da vítima não foi encontrado.