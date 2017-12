Motorista tem carro roubado por dupla em moto na Avenida JK

Um jovem de 20 anos foi agredido e teve seu carro roubado enquanto dirigia pela Avenida Juscelino Kubitschek, em direção ao bairro Barreira do Triunfo, zona Norte de Juiz de Fora. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 11.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima se deslocava pela avenida quando foi ultrapassado por uma moto com dois ocupantes. O motorista da moto começou a reduzir a velocidade, forçando o jovem reduzir a velocidade de seu carro também.

Ao se aproximarem de uma curva de velocidade reduzida, o condutor da moto freou o veículo e o indivíduo que se encontrava na garupa pulou em frente ao carro da vítima, sacou um revólver e anunciou o assalto. Os autores abriram a porta do carro, fizeram ameaças contra o jovem e pediram dinheiro. A vítima por sua vez afirmou não ter nenhuma quantia, momento em que um dos assaltantes o retirou do carro e desferiu socos em sua costela e nuca, deixando-o caído ao solo.

Após a ação, um dos indivíduos evadiu na moto e o outro entrou no carro do jovem fugindo com o veículo. A dupla tomou rumo ignorado.

A PM realizou intenso rastreamento pela região a fim de localizar os autores e o carro roubado, porém nada foi encontrado.

O jovem dispensou atendimento médico, afirmando não estar ferido. Ele recebeu as demais orientações em relação à ocorrência.