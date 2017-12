Mulher é agredida e roubada pelo cunhado no Jóquei Clube

Uma mulher de 35 anos foi agredida e roubada pelo cunhado na noite desta segunda-feira, 11, no bairro Jóquei Clube, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que encontrava-se em sua residência na Rua Benjamin Marques, quando seu cunhado a chamou na porta da casa. No momento em que o atendeu, o homem, de 46 anos, a enforcou e lhe desferiu um soco no rosto.

Após a agressão, o autor roubou um aparelho celular e R$30 da mulher, fugindo logo em seguida para o interior do bairro.

A PM realizou buscas pela região, mas o indivíduo não foi localizado.

A vítima recebeu as orientações necessárias.