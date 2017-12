Homem é agredido e tem moto roubada no Jardim Casablanca

Um homem foi agredido e teve sua moto roubada por dois indivíduos encapuzados e armados no bairro Jardim Casablanca, zona Oeste de Juiz de Fora, na madrugada desta segunda-feira, 11.



Conforme informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que havia deixado uma amiga em casa, no mesmo bairro, e depois foi para um bar próximo ao local. Ao sair do estabelecimento, foi abordada pela dupla.



Ainda segundo a vítima, um dos autores estaria portando uma arma de fogo, semelhante a um revólver calibre .38, e anunciou o roubo, vindo a agredi-lo com uma "coronhada" na cabeça. O homem não soube informar mais características ou a rota de fuga dos assaltantes, que fugiram levando sua motocicleta.