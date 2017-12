Oito pessoas são presas por tráfico de drogas em Juiz de Fora

Em uma operação da Polícia Militar (PM) no bairro Furtado de Menezes, zona Sudeste de Juiz de Fora, quatro homens, com idades entre 18 e 38 anos, foram presos por tráfico de drogas na manhã dessa sexta-feira, 8.



De acordo com o Boletim de Ocorrências (BO), os militares chegaram até os suspeitos através de denúncias anônimas de que uma quadrilha do bairro Olavo Costa, na mesma região, envolvida com roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios, estaria em poder de várias armas para fins de confronto com uma “gangue” rival do mesmo bairro. A motivação seria a disputa por ponto de venda de entorpecentes.



Ainda conforme o BO, entre os envolvidos estariam alguns suspeitos com passagens na polícia por envolvimento com os crimes acima citados.



Durante a abordagem, um dos autores, ao perceber a chegada dos policiais, achou se tratar de desafetos do grupo e chegou a pegar uma pistola calibre.380 para efetuar disparos. Ao perceber que era uma equipe da PM, o jovem tentou fugir, mas foi detido.



Além dos quatro suspeitos, no local foram apreendidos 40 papelotes de cocaína, uma pistola e mais de 20 cartuchos calibre.380, uma balança digital, dois aparelhos celulares, R$100, entre outros materiais.

REGIÃO CENTRAL



Também nessa sexta-feira, 8, dois homens, de 18 e 29 anos, e duas mulheres, de 27 e 37 anos, foram detidos por tráfico de drogas na Rua Professor Oswaldo Veloso, no Centro.



Conforme registro da ocorrência, durante patrulhamento, uma equipe da PM se deparou com o jovem de 18 anos em atitude suspeita, próximo a um barraco na referida rua. Ao procederem a abordagem do mesmo e dos demais autores, que se encontravam junto com ele, foram localizadas, no interior do local, 49 pedras de crack, um telefone celular, sacos para embalo de drogas e R$39.



Indagados sobre a procedência dos materiais, os suspeitos negaram a posse dos mesmos. Porém, durante buscas na mulher de 27 anos, a outra autora afirmou que a mesma havia chegado naquele momento e pediu para entrar no barraco para fazer a contagem e a endolação da substância entorpecente. Logo após, a mesma iria comercializar a droga na área central da cidade. A suspeita acrescentou, ainda, que o jovem de 18 anos estaria atuando como olheiro no momento da abordagem policial.



Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito aos suspeitos. Os autores e o material apreendido foram conduzidos à presença da autoridade de polícia judiciária.