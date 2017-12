Mulher é agredida por assaltante no Parque Halfeld

Uma mulher de 29 anos foi agredida com socos no rosto durante um assalto na Avenida Barão do Rio Branco, centro de Juiz de Fora, na noite dessa sexta-feira, 8.



Segundo informações da Policia Militar (PM), uma viatura em patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas foi solicitada pela vítima, que apresentava dois cortes no rosto. A mulher relatou que transitava pelo Parque Halfeld, próximo à uma banca de jornal, quando foi abordada por um homem, com idade aproximada entre 18 a 20 anos, que passou a agredí-la com socos no rosto.



Na sequência, outros indivíduos, sobre os quais a vítima não soube repassar características, passaram a remexer em seus bolsos e subtraíram a quantia de R$62.



Após o crime, os autores fugiram em rumo ignorado. Foi feito rastreamento, mas nenhum deles foi localizado. A vítima foi orientada quanto as demais providências.