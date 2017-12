Polícia Militar registra três assaltos à estabelecimentos comerciais em menos de 24 horas

No bairro Vitorino Braga, zona Leste de Juiz de Fora, o dono e clientes de uma lanchonete foram assaltados por dois homens armados na madrugada deste sábado, 9.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar (PM), o proprietário do estabelecimento relatou que um dos suspeitos aparentava ter cerca de 30 anos, usava um capuz na cabeça e portava um revólver calibre.38. O outro autor, que parecia ter aproximadamente 25 anos, também estaria armado.



Ainda conforme a vítima, a dupla anunciou o assalto e manteve as armas apontadas o tempo todo, ameaçando atirar e pedindo o dinheiro do caixa. O dono da lanchonete entregou aos assaltantes um cordão de ouro, uma pulseira e seu relógio. Ao sair, os autores ainda roubaram os celulares de dois clientes que se encontravam no estabelecimento.



A dupla fugiu sentido à Rua Benjamim Constant. Foi realizado rastreamento, mas os autores não foram encontrados. O BO não informa se foi roubada alguma quantia do caixa da lanchonete.



Uma outra lanchonete também foi assaltada, na Rua Renato Pandolfo, bairro Ipiranga, zona Sul, no fim da tarde dessa sexta-feira, 8. Conforme o registro da ocorrência, um adolescente de 14 anos estava no balcão do estabelecimento quando foi abordado pelo autor, que, após agredi-lo, roubou seu celular e a quantia de R$50.



Ainda de acordo com o registro, um outro suspeito estaria dando cobertura ao menor. A dupla fugiu a pé.



Também na tarde dessa sexta-feira, uma mercearia foi assaltada na Avenida Marginal, bairro Ponte Preta, zona Norte. Segundo informações da PM, o assaltante estava armado com uma pistola e, além de roubar R$600 do caixa do estabelecimento, subtraiu R$200 reais e os celulares de outras três pessoas que estavam no mercado.



O autor, um jovem de 22 anos, fugiu em sentido ao bairro Benfica e foi localizado na linha férrea do local. Os materiais e os valores em dinheiro não foram recuperados. O assaltante foi conduzido à delegacia.