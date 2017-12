PM prende cinco pessoas envolvidas em jogos de azar no centro da cidade

A Polícia Militar (PM) prendeu cinco pessoas envolvidas em jogos de azar na tarde desta quinta-feira, 7, na região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, após denúncias anônimas, uma equipe da PM se deslocou até a Rua Marechal Deodoro e no ponto indicado pelos denunciantes encontraram o grupo formado por três homens de 50, 68 e 71 anos e duas mulheres, de 50 e 61 anos. No local foram localizadas sete máquinas caça-níqueis, estando uma desligada e seis em funcionamento.

Mediante os fatos os autores receberam voz de prisão e as máquinas devidamente apreendidas.