Motorista de caminhão tem R$3.500 roubados do interior de veículo

A Polícia Militar (PM) registrou uma ocorrência, por parte de um motorista de caminhão, de 54 anos, que teve dinheiro e outros itens roubados do interior de seu veículo nesta quarta-feira, 6.

De acordo a PM, o motorista estacionou um caminhão na Rua Delfim Moreira, localizada no bairro Granbery, por volta das 23h da terça-feira, 5.

Na manhã do dia 6, por voltas das 5h, ao chegar até o caminhão o motorista deparou com a porta aberta. Ao verificar no interior do caminhão, constatou ter sido roubado uma bolsa com roupas, R$ 3.500, dois telefones celulares, dois cartões de crédito e documentos pessoais.

A PM repassou as orientações necessárias à vítima.