Homem é atingido por tiro durante tentativa de homicídio no Linhares

Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo durante tentativa de homicídio contra outro indivíduo no bairro Linhares, zona Leste de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira, 5.



Conforme o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava se deslocando pela Rua Engenheiro Paulo Correia, em direção à sua casa, quando um indivíduo, armado com um revólver calibre.32, começou a disparar contra outro homem. Como ele estava perto do alvo, foi atingido por um dos tiros na perna direita, próximo à virilha.



Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, onde passou por cirurgia para a retirada do projétil. Ainda segundo o registro da ocorrência, os médicos afirmaram que a bala estava alojada superficialmente.



Durante deslocamento para registro da ocorrência, a guarnição da PM foi informada de que um homem acabara de dar entrada no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) como vítima de disparo de arma de fogo.



No local, os militares apuraram que a vítima tinha chegado de táxi e se encontrava na sala de cirurgia para retirada de um projétil na região do abdômen. Em contato com o médico cirurgião, os militares foram informados de que o homem não corria risco de morte.



Ainda conforme o registro, uma irmã da vítima relatou que a mesma é usuária de drogas, mas não apresentou suspeitos da prática do fato.