Grupo é assaltado à mão armada no bairro São Mateus

Duas mulheres de 25 e 29 anos, e um homem de 27, foram assaltados no início da madrugada desta quarta-feira, 6, no bairro São Mateus, localizado na região central de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), as vítimas transitavam a pé pela Rua Belo Horizonte e ao chegarem na esquina com a Rua Cândido Tostes foram abordados por dois indivíduos, que, armados com um revólver, anunciaram o assalto.

Os autores roubaram três celulares, R$330, cartões e documentos pessoais das vítimas. Após o crime fugiram em direção à Rua Padre Café.

A PM realizou buscas pela região, mas nenhum dos assaltantes foi localizado.