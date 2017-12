Taxista é assaltado por menor no bairro Vila Ozanan

Um motorista de táxi, de 24 anos, foi assaltado na noite desta terça-feira, 5, enquanto realizava uma corrida no bairro Vila Ozanan, localizado na zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista deixava um passageiro na Rua Aníbal Paiva Garcia e ao partir com o táxi foi abordado por um menor que anunciou o assalto.

O menor, de 15 anos, estava com uma arma e pegou dinheiro e dois celulares no bolso do taxista. Após cometer o crime, o autor mandou ele fosse embora e correu em sentido contrário.

De posse de informações repassadas pela vítima, a PM realizou buscas pela região, inclusive foram até a casa do menor, contudo sua mãe não permitiu a entrada no local e não soube informar o paradeiro do filho.

A vítima foi orientada quanto às demais providências.