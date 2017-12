Chef juiz-forano Pablo Oazen é o vencedor do MasterChef Profissionais

O chef juiz-forano Pablo Oazen foi o vencedor do programa “MarterChef – Profissionais”, da Band. A vitória aconteceu na noite desta terça-feira, 5. Seu concorrente era o chef Francisco Pinheiro.

Na final, os participantes precisaram elaborar um cardápio completo, divido em seis etapas: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas em um tempo determinado pela produção.

Os jurados, Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, distribuíram notas de 0 a 10 durante as seis etapas. No resultado final, Pablo Oazen ganhou com 130 pontos, enquanto seu concorrente fechou com 109.

Como prêmio, Pablo levou para casa o troféu do programa, R$ 200 mil, além de uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, com direito a hospedagem e a um acompanhante.