Motorista de Uber é assaltado à mão armada no São Benedito

Um motorista do aplicativo Uber, de 51 anos, foi assaltado enquanto fazia uma corrida no início da madrugada desta terça-feira, 5, no bairro São Benedito, zona Leste.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o motorista realizava a corrida pelo bairro e ao adentrar na Rua Maria do Carmo Alves, deparou-se com um veículo parado no local e seus ocupantes desembarcados com as mãos apontadas para o alto. De imediato o motorista percebeu que se tratava de um assalto e tentou fazer uma manobrar para fugir na rua.

Neste momento, um dos indivíduos que assaltava o outro grupo apontou uma espingarda calibre 12 na direção do motorista gritou para que ele entregasse o celular. O autor se aproximou do veículo, apontou a arma na direção da vítima, pegou o celular da vítima e perguntou por dinheiro. O motorista do Uber entregou a quantia de R$150.

Após a ação, os assaltantes fugiram para um matagal no local.

A PM mostrou fotos de possíveis suspeitos para a vítima, que reconheceu o autor do assalto. De posse das informações a polícia se dirigiu até a residência do mesmo, mas ele não foi encontrado.