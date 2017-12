PM prende jovem por tráfico de drogas e encontra sistema que vigiava ação de policiais

Um jovem de 25 anos foi preso por crime de tráfico de drogas nesta segunda-feira, 4, no bairro Santa Luzia, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM), em cumprimento de mandado de prisão, localizou a residência do indivíduo e acionou os moradores do imóvel. Sem receber nenhum sinal, foi necessário que a PM arrombasse o local, na presença de testemunhas.

O jovem de 25 anos foi encontrado no interior do local e afirmou à polícia que possuía apenas drogas. Durante as buscas, porém, a PM encontrou as drogas já embaladas para o tráfico, drogas a fracionar, arma de fogo, celulares, rádios comunicadores, além da utilização de câmeras de vigilância em pleno funcionamento, que mostravam estrategicamente a aproximação das equipes policiais.

A mãe do autor acompanhou toda a ação juntamente com as testemunhas.

Diante dos fatos o jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia.